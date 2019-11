Regisseur Park Chan-wook erhält Ehrenpreis

© YONHAP News

Anerkannter Filmregisseur Park Chan-wook ist mit einem Ehrenpreis auf dem Geneva International Film Festival ausgezeichnet worden.





Der Regisseur ist bekannt geworden für den Film „Thirst“ aus dem Jahr 2009 und seiner Filmtrilogie zum Thema Rache. Auf dem jährlich stattfindenden Filmfestival in Genf, das dieses Jahr vom 1. bis 10. November läuft, gewann er den „Film & Beyond Award“. Dieser Preis wird an interdisziplinäre Künstler für ihr Gesamtwerk verliehen.





Auf dem Filmfestival werden Parks Film „Die Taschendiebin“ aus dem Jahr 2015, ein weiterer Film von ihm sowie drei seiner Kurzfilme gezeigt.