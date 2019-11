IU veröffentlicht neues Werk

© Kakao M

Die Sängerin IU hat am 1. November das Lied „Love poem” veröffentlicht. Gleich nach der Herausgabe eroberte dieser Song die höchsten Positionen aller wichtigen Musikcharts in Korea. Es ist ein Lied aus ihrem fünften Minialbum, das eigentlich schon auf dem Markt sein sollte. Aber die Sängerin hatte bekannt gegeben, dass sie den Termin aus persönlichen Gründen verschieben müsse.

Am 2. November hat die Sängerin eine Konzerttour begonnen und in der Stadt Gwangju das Lied „Love poem“ vorgetragen, was bei den Besuchern auf gute Resonanz gestoßen ist.