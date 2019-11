Winner wollen in Asien weitere Konzerte geben

© YONHAP News

Die koreanische Boyband Winner wird im Zuge ihrer Asientour auch Macau und Vietnam besuchen und dort auf der Bühne stehen. Die Termine stehen bereits fest. Am 28. Dezember besuchen sie Macau und am 1. Februar Vietnam.

Ihre Asientour haben die Koreaner schon begonnen, denn am 26. und 27. Oktober standen sie in Seoul vor ihren Fans auf der Bühne. Die Konzertreihe wird dann am 24. November in Taipeh fortgesetzt. Anschließend geht es nach Indonesien, Thailand, Malaysia, auf die Philippinen und nach Singapur.

Winner haben schon im Januar eine erfolgreiche Nordamerika-Tour absolviert und besuchten anschließend auch sieben japanische Städte.