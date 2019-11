Zusammenarbeit zwischen Huh Gak und Jeong Eunji fruchtet

Der Herbst ist die Zeit der Balladen und Solosänger Huh Gak beherrscht dieses Fach bestens. Er hat jüngst mit der Sängerin Jeong Eunji von Apink ein Lied aufgenommen. Das Lied „Den Abschied immer auf diese Weise“ kam am 1. November heraus und schoss gleich in den Charts nach oben.

Die Gefühle eines Liebespaars, das kurz vor dem Abschied steht, werden mit sanften Klaviertönen untermalt. Huh Gak hat am 9. und 10. November ein Konzert gegeben und will am Jahresende noch in weiteren koreanischen Städten auf der Bühne stehen.