Kim Whanki, Vorreiter der modernen Kunst in Korea

Kim Whanki ist in der koreanischen Malerei ein Vertreter der abstrakten Kunstrichtung. Sein Name steht stellvertretend für den Anfang der modernen Kunst in Korea. Die Whanki-Stiftung beschäftigt sich mit der Forschung der Kunst des Malers und organisiert Ausstellungen seiner Werke. Anlässlich des 40. Jubiläums der Stiftung finden im Whanki-Museum im Seouler Vietel Buam -Dong Sonderausstellungen statt, die anhand von repräsentativen Werken des großen Malers nach einzelnen Epochen, den Beginn und die Entwicklung der modernen Kunst in Korea beleuchten.

Kim Whanki kam während seiner Studienzeit in den 1930er Jahren in Tokio erstmals in Berührung mit der Avantgarde und anderen künstlerischen Bewegungen. Anhand dessen perfektionierte er in Korea verschiedene Formen der abstrakten Kunst. Aus diesem Grund wird er als Wegbereiter der modernen Kunst in Korea geehrt.