Vietnams Chefcoach Park Hang-seo ist „Trainer des Jahres“

Der koreanische Cheftrainer der vietnamesischen Fußball-Nationalmannschaft Park Hang-seo wurde von der ASEAN Football Federation (AFF) zum „Trainer des Jahres“ gekürt. Die ASEAN Football Federation ist eine 1984 gegründete regionale Unterorganisation der Asian Football Confederation (AFC) mit Sitz in Malaysia. Der Preis wurde Park am Freitag bei den AFF Awards in Hanoi verliehen.





Park Hang-seo feierte mit dem vietnamesischen Nationalteam viele Triumphe und wird in dem Land wie ein Held verehrt. Unter anderem schaffte es die Mannschaft mit Park als Cheftrainer ins Halbfinale der Asienspiele 2018 in Jakarta-Palembang und gewann erstmals seit zehn Jahren die Fußball-Südostasienmeisterschaft. Die vietnamesische Mannschaft ist derzeit auch bei den Qualifikationsspielen der asiatischen Region für die Fußball-WM 2022 in Katar erfolgreich. Im September erzielte sie gegen die Türkei ein Unentschieden. Im Anschluss gewann sie gegen Malaysia und Indonesien.





Aufgrund dieser Erfolge konnte der Koreaner seinen Vertrag als Cheftrainer, der im Januar nächsten Jahres ausgelaufen wäre, um drei weitere Jahre verlängern. Park Hang-seo trainiert auch das vietnamesische Olympiateam für Tokio.