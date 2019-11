Shorttrack: Südkoreas 5000-Meter-Staffel in Montreal siegreich

© YONHAP News

Südkorea hat beim ISU-Weltcup in Montreal in der 5000-Meter-Staffel gesiegt. Das vierköpfige Männer-Team erkämpfte sich gestern mit einer Zeit von 6:55,968 Minuten einen gemeinsamen ersten Platz mit Ungarn.





Die südkoreanischen Shorttrack-Läufer hatten die ersten Minuten in Führung gelegen, wurden dann aber in der letzten Runde von den Gegnern aus Ungarn und Russland auf Platz drei verdrängt. Der letzte Läufer Hwang Dae-heon und das Ass der Mannschaft setzte sich mit einem enormen Tempo in der letzten Kurve an die Spitze. Die Videoanalyse ergab, dass der Koreaner um einen Lidschlag schneller war als der Ungar Shaolin Sándor Liu. Bei einem Unterschied von einer tausendstel Sekunde wird dennoch offiziell angegeben, dass die Läufer zeitgleich ins Ziel kamen. Südkorea und Ungarn teilen sich daher den ersten Platz.





Den Tag davor hatten Hwang Dae-heon und Teamkollege Park Ji-won jeweils eine Goldmedaille im Einzel gewonnen. Bei den Wettbewerben heute belegte Hwang über 500-Meter den zweiten Platz. Im zweiten Durchgang der 1000-Meter-Strecke kamen Park In-wook und Park Ji-won jeweils auf die Plätze zwei und drei.