U-19-Fußballnationalmannschaft für Asienmeisterschaft qualifiziert

Die südkoreanische Mannschaft ist bei der U-19 Asienmeisterschaft als Gruppenerster in die Endrunde vorgestoßen. In der Gruppenphase gewann das Team alle drei Spiele. Am Samstag gewannen die südkoreanischen Fußballer in Rangun in Myanmar das letzte Gruppenspiel gegen China mit 4:1. Zuvor hatten sie sich gegen Singapur mit 11:0 und gegen Myanmar mit 3:0 durchgesetzt.





In der Vorrundenphase treten 46 Mannschaften in elf Gruppen gegeneinander an. Die elf Erstplatzierten sowie die vier besten Zweitplatzierten kommen in die Endrunde, die im Oktober nächsten Jahres in Usbekistan ausgetragen wird. Die besten vier der Endrunde dürfen 2021 bei der FIFA-U-20-Weltmeisterschaft an den Start gehen.