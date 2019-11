Klavierspieler Lee Nau - Musik kennt keine Grenzen

© Lee Nau

Wer denkt, dass man von klassischer Musik nicht zum Rock wechseln kann, der liegt wohl falsch. Denn das dies eben doch geht, beweist der junge Pianist Lee Nau. Durch den Auftritt in einer Fernsehsendung mit dem Titel „Superband“ ist der Musiker in Korea recht bekannt geworden. In den Medien wird er häufig als „Klaviergenie“ beschrieben, da seine musikalischen Fähigkeiten den Zuschauern förmlich den Atem raubten.

Laut Lee soll sein Studium im Fach klassische Musik seinem Auftritt als Mitglied der Rockband Purple Rain in der Sendung besonderen Glanz verliehen haben. Im Interview erzählt uns Lee unter anderem über seine Erfahrungen mit den Fernsehauftritten und seine Pläne als Musiker.