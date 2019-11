Saudi-Arabiens Vize-Verteidigungsminister besucht Oman

© twitter.com

Der saudi-arabische Vize-Verteidigungsminister Khalid bin Salman hat am Montag das Nachbarland Oman besucht, wie die saudische Nachrichtenagentur SPA berichtete.





Laut Berichten habe sich der Sohn des saudischen Königs am darauf folgenden Tag mit Sultan Qabus ibn Said zu einem Gespräch getroffen und über Wege zur Erweiterung der Kooperation sowie das gemeinsame Vorgehen bei schwebenden Angelegenheiten im Mittleren Osten, diskutiert. Khalid bin Salman twitterte, er habe auf Anordnung seines Bruders und Kronprinzen Mohammed bin Salman Oman einen Besuch abgestattet, den Sultan getroffen und die Botschaft des Kronprinzen übermittelt.





Arabische Medien spekulieren, der vorrangige Zweck des Besuchs sei es gewesen, Verhandlungen mit den Huthi-Rebellen in die Wege zu leiten. Das Sultanat Oman spielt eine wichtige Vermittlerrolle bei den internationalen Bestrebungen, ein Ende des seit nahezu fünf Jahren andauernden Kriegs im Jemen herbeizuführen. Khalid bin Salman hatte als stellvertretender Verteidigungsminister das Eingreifen seines Landes in den Jemen-Krieg initiiert. Zuletzt hatten im Mai saudische Kampfflugzeuge Stellungen der Huthi-Milizen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa bombardiert. Der seit 2014 währende Konflikt gilt auch als Stellvertreterkrieg zwischen den beteiligten Regionalmächten. Saudi-Arabien unterstützt die offizielle jemenitische Regierung, während die schiitischen Huthi-Rebellen Unterstützung vom Iran erhalten.





Medien zufolge vermittelten Oman und Pakistan Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und den Rebellen im Jemen. Pakistans Premierminister Imran Khan besuchte letzten Monat den Iran und bot sich als Vermittler für ein Friedensgespräch zwischen Riad und Teheran an. Weder Oman noch Pakistan haben sich der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition angeschlossen. Oman betreibt seit der Führung unter Qabus eine eingeständige, neutrale Außenpolitik. Die Hauptstadt Muskat ist daher ein beliebter Verhandlungsort.