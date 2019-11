Indonesien plant Bau eines Weltraumbahnhofs

© YONHAP News

Indonesien plant auf der zur Provinz Papua gehörenden Insel Biak den ersten Weltraumbahnhof zu bauen. Dies teilte die Raumfahrtagentur des Landes (LAPAN) gestern mit.





In Garut in West-Java gebe es zwar bereits eine Abschussrampe für Raketen, das Land brauche nun aber einen größeren Weltraumbahnhof. Man habe drei Kandidaten, die Inseln Biak, Morotai und Enggano, in Erwägung gezogen. Machbarkeitsstudien hätten ergeben, dass sich Biak am besten als Standort eines Weltraumbahnhofs eigne. Biak liegt nur wenige Kilometer südlich des Äquators. Der östliche Küstenstreifen der Insel sei optimal für den Abschuss von Raketen in Richtung des Pazifik, hieß es.





Laut dem Vorsitzenden der indonesischen Raumfahrtagentur, Thomas Djamaluddin, solle im Jahr 2024 der erste Abschuss einer größeren Rakete erfolgen. Die erste Stufe des Baus des Weltraumbahnhofs solle bis dahin abgeschlossen werden. Zu diesem Zweck wurde bereits in den 1980er Jahren im Norden der Insel Biak ein 100 Hektar großes Grundstück sichergestellt.





LAPAN wurde 1963 gegründet und ist zuständig für alle staatlichen indonesischen Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Luft- und Raumfahrt. Indonesien will bei der Umsetzung seines Vorhabens mit dem Ausland kooperieren.