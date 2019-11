HCM Capital vermutet baldige Veröffentlichung von Chinas Digitalwährung

© YONHAP News

Die Chinesische Volksbank (PBoC) wird wahrscheinlich demnächst eine eigene digitale Währung herausgeben. Jack Lee, geschäftsführender Teilhaber von HCM Capital, Großinvestor beim Elektronikhersteller Foxconn, vermutet, dass die Digitalwährung der chinesischen Zentralbank in den Startlöchern steht und in zwei bis drei Monaten offiziell genutzt werden kann. Die entsprechende Äußerung machte Lee am Montag beim Fintech-Festival in Singapur in einem Interview mit dem Sender CNBC.





Lee geht davon aus, dass die Chinesische Volksbank ihre Digitalwährung in der Absicht entwickelt hat, die Geldströme des Landes besser kontrollieren zu können. Zudem sollen die Kosten für den Umlauf von Papiergeld gesenkt werden. Die Zentralbank habe bereits ein digitales Bezahlsystem entwickelt, das sowohl die geplante Digitalwährung als auch herkömmliche elektronische Bezahldienste wie Alipay und Wechat zusammenführen kann, um den Kunden ein bequemeres Bezahlen zu ermöglichen. Lee zieht daraus den Schluss, dass die Veröffentlichung von Chinas staatlicher Digitalwährung schon bald bevorstehen könne. Er fügte jedoch hinzu, dass bestehende Zahlungsmittel nicht vollständig dadurch ersetzt würden.





Im September hatte die Chinesische Volksbank dementiert, dass es schon einen Starttermin für ihre Digitalwährung gebe. Seit 2014 arbeitet ein Forscherteam in China an der Entwicklung der staatseigenen Kryptowährung.