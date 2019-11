Baek Ji-young _ Wir

Auch in der Nacht, in der unsere Hände kalt waren. Auch allein mit dem Atem wurde es uns sehr warm





In der tiefen Nacht, saßen wir erschöpft aneinander lehnend im letzten Bus und träumten





Aber an einem so sonnigen Tag, am warmen Nachmittag verletzten wir uns gegenseitig





Mit verletzenden Worten kratzen wir, wir streiten, als würden wir uns nicht ein zweites Mal wiedersehen





Wir tun so, als würden wir die Liebe wegwerfen, wo wir uns doch so geliebt haben. Warum nur, warum nur





Müssen wir das unbedingt tun? Warum nur, warum nur haben wir uns so geändert













왜 Warum

어떤 이유에서 Aus welchem Grund

이렇게 so, auf diese Weise





이렇게 해보세요 Machen Sie das mal auf diese Weise.

변했어 Du hast dich geändert.