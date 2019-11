Verhandlungen über Entschädigungen für Sexsklaverei im Zweiten Weltkrieg aufgenommen

ⓒYONHAP News

In Südkorea ist am Mittwoch die erste Gerichtsverhandlung über eine Entschädigungsklage von Opfern der Sexsklaverei des japanischen Militärs eröffnet worden.





20 ehemalige Sexsklavinnen und deren Angehörige hatten im Dezember 2016 die japanische Regierung auf eine Entschädigung verklagt. Die Opfer fordern von Japan pro Person eine Entschädigungssumme von 200 Millionen Won (171.000 Dollar).





Der Prozess wurde mehrmals vertagt, da die japanische Regierung die von Südkorea zugestellte Klageschrift zurückgeschickt hatte. Japan berief sich dabei auf internationale Zustellungsvorschriften nach dem Haager Übereinkommen, laut denen die Annahme eines Schriftstücks im Falle einer Bedrohung der staatlichen Souveränität verweigert werden kann. Das südkoreanische Gericht entschied sich daraufhin für eine öffentliche Zustellung und machte im Mai die Klage in seinem Aushang publik.





Juristen sehen voraus, dass der Hauptstreitpunkt in dem Prozess der völkerrechtliche Grundsatz der Staatenimmunität sein wird, nach dem Hoheitsakte eines Staates nicht vor den Gerichten eines anderen Landes verhandelt werden können. Die Kläger sind der Meinung, die von Japan begangenen Verbrechen seien zu schwerwiegend, um diesen Grundsatz auf diesen Fall anwenden zu können. Die südkoreanische Sektion von Amnesty International unterstützte in einem Schreiben an das Gericht die Position der Kläger.





Das japanische Außenministerium empfahl unterdessen in seinem jüngst herausgegebenen jährlichen Blaubuch, den Ausdruck Sexsklavinnen nicht zu benutzen. Japan will damit leugnen, dass die Frauen gegen ihren Willen in Militärbordelle verschleppt wurden und die Zwangsprostitution durch das japanische Militär organisiert wurde.