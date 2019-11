Cheer UP! (7) 잘났어

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „잘났어; jallasseo“

Deutsch: „Du bist ja so großartig“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





잘나- Verbstamm des Verbs 잘나다 für „großartig sein, überlegen sein“

-았- Vergangenheitsinfix

-어 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 잘났어 bedeutet wortwörtlich „Du bist großartig“ oder „Du bist überlegen“. Damit erkennt der Sprecher zwar an, dass sein Gesprächspartner im Vergleich zu sich selbst oder anderen in seinen Fähigkeiten und Leistungen überlegen ist. Allerdings tut der Sprecher dies nicht wohlwollend, sondern eher verärgert, da der Gesprächspartner sich seiner außerordentlichen Fähigkeiten bewusst ist und offen damit angibt. Entsprechend dieser Nuance könnte man den Ausdruck in einem freundlich-spöttischen Ton mit „Du bist ja so großartig“ oder „Du bist ja wirklich überlegen“ oder je nach Kontext auch „Du bist ja ein ganz toller Hecht“ übersetzen.





Ergänzungen

시험: Nomen für „Prüfung“