KMS partner ist Spezialist für Minibeam-Projektoren

© KMS partner

Wir wollen Ihnen diesmal das koreanische Unternehmen KMS partner vorstellen, das kleine Projektoren, oder Minibeam-Projektoren, herstellt, mit denen sich Bilder oder Videos auf eine Leinwand oder eine normale Hauswand projizieren lassen. Firmenchef Kim Jong-dae:





KMS partner wurde im Januar 2013 gegründet, um Minibeam-Projektoren zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. KMS bedeutet Korea marketing sales, aber es steht auch für die Anfangsbuchstaben des Namens meiner Tochter. Ich nannte mein Unternehmen KMS partner in der Hoffnung, dass es in Zusammenarbeit mit seinen Partnerfirmen aufblühen wird, so wie mein geliebtes Kind gut heranwächst.





Kim arbeitete früher in einem Büro, wo er für die Buchhaltung zuständig war. Er wollte ein familiäres Arbeitsumfeld schaffen, in dem es die Arbeitskräfte ihr ganzes Berufsleben aushalten. So entschied er sich schließlich, sein eigenes Unternehmen zu gründen:





Ich beobachtete meine dreijährige Tochter, wie sie ein Video auf einem Smartphone verfolgte. Mobiltelefone sind sehr bequem, doch die häufige Nutzung kann Gesundheitsprobleme verursachen, wie etwa die Augen verschlechtern. Ich fragte mich, was die Familie am Abend oder in den Ferien zusammen machen kann, und ich stieß auf einen Minibeam-Projektor, der von allen genutzt werden kann.





Mit Minibeam-Projektoren können die Verbraucher ihr eigenes Wohnungskino schaffen, oder mehrere Menschen können das Gerät, das mit einem Smartphone verbunden werden kann, auch dazu nutzen, zusammen ein Video bei der Arbeit oder beim Camping auf einer größeren Leinwand zu sehen. Kim brachte zum ersten Mal in Korea einen Minibeamprojektor mit 100 ANSI-Lumen heraus, was der Helligkeit von 100 Kerzen entspricht.





Bisherige Minibeam-Projektoren wiesen 30 ANSI-Lumen auf. Dabei wird die Bildfläche nur in dunkler Nacht sichtbar, oder wenn alle Innenlichter ausgeschaltet sind. Auch ist die Bildfläche sehr klein. Wir wollten ein neuartiges Mehrzweckprodukt herstellen, das zuhause, im Büro oder beim Camping, also unabhängig von Zeit und Ort, genutzt werden kann. Unser erstes Produkt mit 100 ANSI-Lumen ermöglicht es den Betrachtern, die Bildfläche zu sehen, selbst wenn ein Neonlicht an ist. Die Bildfläche lässt sich bis auf etwa 330 Zentimeter vergrößern, wenn alle Lichter ausgeschaltet sind. Der Projektor unterstützt auch die Textcodierung, so dass die Nutzer es bequem finden, wenn sie fremdsprachige Filme sehen. Es kann mit USB und anderen Arten von Verbindungsschnittstellen verbunden werden, um die Kompatibilität sicherzustellen.





© KMS partner

Wenn es um Projektoren geht, so gilt: je heller, desto besser. Doch eine größere Helligkeit eines Minibeam-Projektors macht das Gerät größer und schwerer. KMS partner gelang es, die Probleme zu lösen:





Höhere ANSI-Lumen-Zahlen bedeuten eine größere Linse und auch einen größeren Ventilator, um die Hitze herausströmen zu lassen. Wir versuchten, die Linse so klein wie möglich zu machen und entwarfen einen Schaltkreis auf eine Art, dass die Hitzeerzeugung reduziert werden kann. Wir verkleinerten auch den Ventilator. Auf diese Weise schufen wir einen kleineren und leichteren Projektor. Grundlage ist, dass die Hauptmerkmale eines Geräts intakt bleiben sollten. Doch wir fragten uns auch, wie wir die Bedürfnisse der Kunden befriedigen können.





KMS partner arbeitet derzeit an einem Beam-Projektor mit 700 ANSI-Lumen. Das neue Produkt wird um das Siebenfache heller sein als das Vorgängermodell. Es ist dennoch klein und leicht genug, um auf einer Handfläche zu passen. Der Minibeam-Projektor des Unternehmens wurde von der Seouler Unternehmensbehörde und dem renommierten Industriedesigner Kim Young-se für eine Gruppe von Produkten mit ausgezeichnetem Design ausgewählt. Auf das Produkt von KMS partner entfallen neun Prozent des Markts für Minibeam-Projektoren:





Es sind bereits sieben Jahre vergangen, seit unser Zeus-Minibeam-Projektor auf den Markt gebracht wurde. Die Kunden, die unser frühes Modell benutzten, waren bereit, neue Produkte zu kaufen, worauf ich sehr stolz bin. Die Nutzer des Zeus-Minibeam-Projektors sind mit der Qualität und dem günstigen Preis so wie dem Folgeservice sehr zufrieden, der so gut ist wie bei großen Unternehmen. Die SWVGA Display-Auflösung ist ein Standard, der üblicherweise mit Minibeam-Projektoren in Verbindung gebracht wird. Doch unser künftiges Model wird die Grenzen überschreiten, um eine volle Hochauflösung, oder HD, trotz der geringen Größe zu erreichen. Ich denke, viele Kunden werden sich das neue Produkt mit HD-Auflösung anschaffen.