Südkoreanische Baseballmannschaft erreicht zweiten Platz bei Premier 12

Südkorea ist beim internationalen Baseballturnier WBSC Premier 12 Zweiter geworden. Das Team unter Trainer Kim Kyung-mun musste gestern im Finale im Tokyo Dome eine 3:5-Niederlage gegen Japan einstecken. Den Tag davor hatte die Mannschaft im letzten Spiel der Super Round nach einem erbitterten Kampf gegen den Gastgeber mit 8:10 verloren.





Ein Homerun des japanischen Star-Schlagmanns Tetsuto Yamada im zweiten Durchgang brachte die Wende für den Gastgeber. Nach einem umkämpften Duell gelang es den koreanischen Schlagmännern zwar, Yomiuri-Giants Start-Pitcher Shun Yamaguchi frühzeitig aus dem Spiel zu befördern, den japanischen Ersatz-Werfern, die auf Yamaguchi folgten, mussten sie sich jedoch geschlagen geben.





Japan revanchierte sich mit dem Titelgewinn für die Final-Niederlage gegen Südkorea vor vier Jahren. Der südkoreanischen Mannschaft gelang es zwar nicht, den Titel zu verteidigen, sie qualifizierte sich aber als Finalist automatisch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.





Die Premier 12 trat als Weltmeisterschaft des Baseball-Weltverbands (WBSC) an die Stelle des 2011 eingestellten WM-Turniers. Die Qualifikation erfolgt über das WBSC-Ranking. Die 12 besten Nationalmannschaften qualifizieren sich für das Turnier. Die jeweils bestplatzierte Nation vom amerikanischen Kontinent sowie aus Ozeanien/Asien mit Ausnahme des automatisch qualifizierten Gastgebers sichert sich die Teilnahme bei den olympischen Spielen 2020.





Die Südkorea-Japan Duelle am Wochenende fanden in einem ausverkauften Stadion statt. Das Match am Samstag schauten sich 44.244 Baseballfans im Stadion an. Am Sonntag strömten 44.960 Besucher in den Tokyo Dome.