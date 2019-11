Shorttrack-Läufer Kim Jun-ho gewinnt Weltcup in Minsk über 500-Meter

© YONHAP News

Shorttrack-Läufer Kim Jun-ho hat den ersten Weltcup der neuen Saison gewonnen.

Bei den Wettkämpfen in Minsk in Weißrussland siegte der Südkoreaner in der Division A auf der 500-Meter-Strecke. Er kam auf eine Zeit von 34,879 Sekunden. Kim schaffte die ersten 100 Meter in 9,65 Sekunden und baute den Vorsprung auf seinen japanischen Konkurrenten Tsubasa Hasegawa aus. Den Rest der Strecke schaffte er fehlerlos. Den zweiten Platz belegte der Chinese Gao Tingyu.





Kim Jun-ho ist ein Hoffnungsträger auf der Kurzstrecke. Bei den Winterspielen in Pyeongchang konnte er trotz eines Schlenkers, der ihn weit zurückwarf, über 500-Meter noch ein enormes Tempo erreichen und den zwölften Platz belegen. Im Februar sicherte er sich beim fünften Weltcup im ersten sowie auch im zweiten Durchgang einen Podestplatz.