Busan will sich als Trainingsort für Olympiasportler anbieten

Die südkoreanische Hafenstadt Busan will den Mannschaften, die in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio in Busan trainieren wollen, ein maßgeschneidertes Programm anbieten. Dieses umfasst Trainingseinrichtungen, Unterkünfte, Trainingspartner und medizinische Dienstleistungen, die auf das Niveau der Athleten und die Disziplinen zugeschnitten sind.





Busan liegt nur zwei Stunden Flugzeit von Tokio entfernt. Die Stadt rühmt sich einer attraktiven Landschaft mit Meer, Seen und Bergen und das Klima ist ähnlich wie in Tokio. Der Stadt zufolge sei demnach Busan als Trainingsort optimal. Heute wurde eine entsprechende Website auf Koreanisch und Englisch freigeschaltet, auf der sich die Sportler über das Angebot informieren können.





Die Stadtbehörde hat mit 13 lokalen Krankenhäusern, einschließlich der Universitätsklinik Busan, eine Geschäftsvereinbarung geschlossen, die eine flexible Kooperation gewährleistet, sollten die Sportler aus dem Ausland medizinische Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen.





Ein Mitarbeiter der Stadt sagte, man werde sich bemühen, um für den Standort Busan als Trainingsort zu werben. Unter anderem sollen Mitglieder des IOC nach Busan eingeladen und aktiv Werbung bei den Partnerstädten gemacht werden.