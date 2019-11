Über verschiedene Ausartungen der Liebe

© b1942.com

Aus den Zimmern ertönen merkwürdige Laute. Zwei Männer rufen in den Lautsprecher „wir lieben euch“, legen sich dann plötzlich auf den Boden und bellen wie ein Hund.

In der Kunsteinrichtung Boan Yeogwan findet derzeit ein Kunstevent statt, das sich mit dem Umgang der Menschen in der modernen Gesellschaft mit dem Thema Liebe beschäftigt. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt der Künstler Kim Ki-ra und Kim Hyeong-gyu. Das Kunstevent hebt sich von herkömmlichen Ausstellungen in Inhalt und Form ab. Es werden die dunklen und schmerzvollen Seiten der Liebe, Wahn und Obsession und verzerrte Liebe zur Sprache gebracht. Dabei werden verschiedene Gattungen wie Musik, Hiphop, Pansori, Performance und Theater vermischt.