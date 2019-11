China schickt ersten selbstgebauten Flugzeugträger durch Taiwanstraße

© Weibo

China hat seinen ersten selbstgebauten Flugzeugträger durch die Taiwanstraße geschickt. Laut der staatlichen Global Times soll das Kriegsschiff nach seiner Testfahrt durch das südchinesische Meer am Marinestützpunkt Sanya im Süden der Insel Hainan offiziell in Dienst genommen werden.





Taiwan hatte die Durchfahrt des chinesischen Schiffs durch die Meeresenge, die beide Staaten trennt, mit Kampfjets verfolgt und ist nun höchst alarmiert. Die chinesische Marinebasis in Hainan befindet sich zudem direkt an der Pforte zum südchinesischen Meer und in unmittelbarer Nähe zur Inselrepublik. China, die Philippinen, Vietnam und andere Anrainerstaaten liegen im Territorialkonflikt um Gebiete im Südchinesischen Meer.





Experten gehen davon aus, dass der Flugzeugträger in Sanya langfristig stationiert werde. Vom südlichen Stützpunkt aus könne die Volksrepublik auf Konflikte um das Südchinesische Meer und den Vorstoß der USA in das Seegebiet schneller reagieren. Die Volksrepublik ist in den vergangenen Jahren zur Seemacht aufgestiegen. Dabei verfolge Peking nicht nur ein politisches oder wirtschaftliches Ziel. Es wolle zumindest im Asien-Pazifik-Raum auch militärisch ernst genommen werden. Aus diesem Grund hat das Land Marine, Luftwaffe und Armee in den vergangenen Jahren nicht nur aufgerüstet, sondern auch organisatorisch und technologisch modernisiert.





US-Verteidigungsminister Mark Esper warf Peking vor, es habe mit der Testfahrt seines Flugzeugträgers Taiwan und andere Nachbarländer einschüchtern wollen. Peking wies die Anschuldigung zurück. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang sagte gestern vor der Presse, der Baum wolle ruhig bleiben, aber der Wind höre nicht auf zu wehen. Mit der Bemerkung will China darauf hinweisen, dass die USA die Anrainerländer des Südchinesischen Meeres gegeneinander ausspielen und Frieden und Sicherheit in der Region stören würden.