Malaysias Bundesstaat Selangor trifft Maßnahmen gegen hohe Scheidungsrate

In Malaysias Bundesstaat Selangor sollen Ehepaare, die ein Programm für das harmonische Familienleben absolviert haben, 600 Ringgit, etwa 130 Euro bekommen. Zweck dieser Maßnahme ist es, einen Rückgang der Zahl der Scheidungsfälle zu bewirken. Der Kurs, der etwa einen halben Tag dauert, umfasst Praktiken und Ratschläge für die Gefühlskontrolle, Kinderbetreuung und Finanzplanung.





An dem Programm müssen beide Ehepartner teilnehmen, und wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, erhält jeder Ehepartner jeweils einen Gutschein im Wert von 300 Ringgit, der in Bargeld umgetauscht werden kann. Nutznießer seien Ehepartner, die seit mindestens zehn Jahren in dem Bundesstaat wohnen, in erster Ehe und unter 40 Jahre alt sind.





Selangor ist eines der Gebiete in Malaysia mit der höchsten Scheidungsrate. 2017 ließen sich 12.203 Paare scheiden. Von den Ehepaaren, die kürzer als fünf Jahre verheiratet sind, gehen drei von fünf auseinander.