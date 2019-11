Deutsches Brot: ein teures Vergnügen in Korea

© Getty Images Bank

Für viele Deutsche ist das Brot ein unverzichtbares Lebensmittel. Dementsprechend ist es keine Überraschung, dass viele Neuankömmlinge aus Deutschland in Korea recht bald nach einer Bäckerei in der Nachbarschaft Ausschau halten. Das Angebot ist vielfältig und die Nachfrage brummt. Die Preise für Brote sind jedoch oft horrend. Warum das so ist, darüber wollen wir heute sprechen.