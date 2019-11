CIX sind mit dem zweiten Teil ihrer Albumreihe zurückgekehrt.

"Hello, Strange Place" lautet der neue Titel und beschäftigt sich mit Problemen in und außerhalb der Schule wie Prüfungshölle, Gewalt an Schulen, Gleichgültigkeit und zerrüttete Familienverhältnisse.

Der Leadtrack "Numb" ist eine Botschaft an die Jugendlichen, die angesichts der desinteressierten und tatenlosen Erwachsenen immer mehr abstumpfen. Mit der intensiven Darbietung von CIX wird dieser mit Hip-Hop-Beats unterlegte Dancetrack sicher gewaltig einschlagen.





Mehr Informationen gibt es auf KBS World Radio YouTube!