SM Entertainment veranstaltet nächstes Jahr in Seoul Wohltätigkeitskonzert

© SM Entertainment

SM Entertainment wird nächstes Jahr in Seoul ein weltweit bekanntes internationales Wohltätigkeitskonzert ausrichten.





Die Wohltätigkeitskonzerte werden von Global Citizen, einer Bewegung für Armutsminderung, organisiert und Südkoreas größtes K-Pop-Label wird das Konzert in Asien veranstalten. Die Partnerschaft zwischen SM und Global Citizen bringt im nächsten Jahr am 26. September das Konzert „Global Goal Live: The Possible Dream“ in Seoul auf die Bühne.





Das Global Citizen Concert wird auch als „Live-Aid-Konzert des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet und wird neben Seoul gleichzeitig in vier weiteren Städten auf fünf Kontinenten stattfinden. Das Line-up ist mit Stars wie Coldplay, Metallica, Alicia Keys und EXO u.v.m. hochkarätig besetzt.