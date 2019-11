100 Jahre koreanischen Kinos in Deutschland gefeiert

© Koreanisches Kulturzentrum, Botschaft der Republik Korea

1919 kam die erste koreanische Filmproduktion in die Kinos: Uirijeuk gutu“ (The Righteous Revenge, Regie: Kim Do-san). Anlässlich des Jubiläums fand in Berlin das Filmfestival „Spring on the Korean Peninsula“ - Frühling auf der koreanischen Halbinsel, statt. Kuratiert von Ansgar Vogt und Sulgi Lie. Zwei Jahre wurde vorbereitet, wurden Filme beschafft und am Programm gefeilt.

Wieso, weshalb, warum, und warum auch Nordkorea ein Thema für den koreanischen Film ist, haben wir im „Treffen zweier Welten“ mit den Kuratoren Ansgar Vogt und Sulgi Lie besprochen.





