Seouler Schallplattenmesse 2019

Zahlreiche Sammler und Fachleute teilten ihre Leidenschaft für Vinyl-Platten bei der neunten Seouler Schallplattenmesse. Die jährliche Veranstaltung im Seoul Kulturbahnhof 284 ist ein Treffpunkt der Musikbranche. An zahlreichen Ständen wurden LP-Antiquitäten und CDs, neue Publikationen und limitierte Ausgaben zur Schau gestellt. Die vielen Besucher bestätigten, dass Retro der Trend ist und analoge Tonträger wieder gefragt sind. Die Zahl der Teilnehmer ist in den letzten Jahren gestiegen und die Veranstaltung hat an Breite und Fülle gewonnen. An der diesjährigen Ausgabe waren rund 100 Geschäfte, Fachleute, Produzenten und Plattenlabel mit Ständen vertreten. Bands spielten Musik und bei einem Showcase wurden neue Musiktitel, die noch nicht auf dem Markt sind, vorgestellt.