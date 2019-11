LPGA-Tour: Südkoreanische Golferinnen brillierten auch im Jahr 2019

© YONHAP News

Auf der US-amerikanischen Profi-Golftour der Damen LPGA haben auch in der Saison 2019

südkoreanische Golferinnen dominiert.





Das Saisonfinale im Tiburón Golf Club in Naples, Florida endete mit einem Sieg der Südkoreanerin Kim Sei-young. Die 26-Jährige schaffte auf der letzte Runde der CME Group Tour Championship eine 70 mit zwei unter Par. Damit haben die Südkoreanerinnen dieses Jahr auf der LPGA-Tour 15 Siege eingefahren und damit etwa die Hälfte der insgesamt 32 Turniere gewonnen, davon drei Major-Turniere.





An Spielerinnen der USA gingen sechs Siege, und jeweils drei Turniere gewannen Spielerinnen aus Australien und Japan.





Dieses Jahr gingen auch alle individuellen Auszeichnungen an Koreanerinnen. Ko Jin-young wurde LPGA-Spielerin des Jahres, holte sich den Titel der Preisgeldkönigin und verbuchte die beste durchschnittliche Schlagzahl. Im fünften Jahr in Folge ging der Preis des „LPGA-Rookie of the Year“ an eine Koreanerin. Dieses Jahr wurde der 23-jährigen Lee Jeong-eun die Ehre zuteil. Vor ihr hatten Kim Sei-young 2016 und danach Jeong Eun-ji, Park Sung-hyun und Ko Jin-young die Auszeichnung gewonnen.





Dieses Jahr wurde außerdem Kim Sei-young als erste südkoreanische Profigolferin zum Champion von The Race to CME Globe, der Jahreswertung der LPGA Tour gekürt. In der Preisgeldliste rangieren drei Südkoreanerinnen an der Spitze, Ko Jin-young, Kim Sei-young und Lee Jeong-eun.