Südkoreanische Rugby-Mannschaft sichert sich erstmals Olympia-Ticket

Südkorea hat es erstmals im Siebener-Rugby in die Hauptrunde der Olympischen Spiele geschafft. Die südkoreanische Mannschaft besiegte im Vorrunden-Finale des Asiatischen Kontinents in Incheon die Gegner aus Hongkong mit 12:7 und sicherte sich das Ticket für Tokio.





Die Chance ergab sich, nachdem Japan, die stärkste Rugby-Nation in Asien als Gastgeber qualifiziert war und nicht in die Qualifikation musste. Hongkong blieb damit der einzige gefährliche Gegner im Wettkampf um das Ticket nach Tokio. Südkorea war bislang der ewige Dritte nach Japan und Hongkong. Seit 2010 hatte die Mannschaft bei den Asienspielen stets nur die Bronzemedaille gewonnen. Gold- und Silber teilten sich Japan und Hongkong stets untereinander auf. Die Hongkonger Mannschaft ist außerdem mehrheitlich mit britischen Spielern besetzt.





Trotz der anfangs schlechten Aussichten ist es der südkoreanischen Mannschaft gelungen, im Finale Hongkong in die Knie zu zwingen. Im Halbfinale hatte sie sich gegen China mit 12:7 durchgesetzt. An der Asiatischen Vorrunde nahmen neun Länder, neben Südkorea, China und Hongkong auch Sri-Lanka, Malaysia, Taiwan, Singapur, die Philippinen und Afghanistan, teil. Hongkong hatte bis zum Finale kein einziges Spiel verloren und galt als Favorit für das Olympiaticket, das sich am Ende jedoch Südkorea sicherte.





Die Siebener-Rugby-Nationalmannschaft war Mitte Oktober im Sportlerdorf in Jincheon zusammengekommen und hatte seitdem hart trainiert. Seit der Einführung des Rugby in Korea im Jahr 1923 ist es die erste Teilnahme Südkoreas in der Sportart bei den Olympischen Spielen.