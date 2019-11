FoodMaster Group stellt fettarme Milch für Haustiere her

© Food Master Group

Diesmal stellen wir das koreanische Unternehmen FoodMaster Group vor, das sich auf die Herstellung von fettarmer Milch für Haustiere spezialisiert hat. Firmenchef Park Hyeong-su:





Die FoodMaster Group wurde im März 2017 mit dem Zweck gegründet, neue Nahrungsmittelprodukte herauszubringen und Verbraucher in der ganzen Welt zu erreichen. Das Nahrungsmittel-Startup träumt davon, Apple oder Dyson der Lebensmittelindustrie zu werden. Der Firmenname repräsentiert eine Gruppe von Spezialisten, die mehr als 20 Jahre Erfahrung im Nahrungsmittel-Marketing, in der Produktion sowie der Forschung und Entwicklung haben.





FoodMaster Group beschäftigt eine Gruppe von Experten in dem Glauben, dass Innovationen durch neue technologische Entwicklungen entstehen. Park selbst ist ein Nahrungsmittelexperte:





In einem großen Milchunternehmen in Korea war ich 22 Jahre lang zuständig für den Verkauf, das Marketing und die Strategien für neue Produkte. Doch wollte ich das Unternehmen wegen Gesundheitsproblemen und Stresssymptomen verlassen. Während der Pause stieß ich zuhause auf die Industrie der Haustierpflege. In Korea ist der Markt für Haustier-Milch auf einer frühen Stufe. Generell erweist sich dieser Markt als lukrativ in Ländern mit einem Pro-Kopf-Einkommen von über 30.000 Dollar. Blickt man auf die Situation in Japan, den USA und Europa, so werden zehn Jahre Investitionen und Management sicherlich auch den koreanischen Markt für Milch für Haustiere zu Gewinnen treiben.





Angesichts der chronisch geringen Geburtenrate in Korea geht auch die Zahl der Kinder und jungen Schüler zurück, die einen großen Teil der Milch-Konsumenten ausmachen. Die Nachfrage steigt hingegen im Markt für Haustiere. Es gibt etwa zehn Millionen Haustiere in Korea. Der Markt für Haustier-Milch insbesondere hat einen Wert von derzeit neun Millionen Dollar:





Unsere Produkte werden unter dem Markennamen Dr. Holi PetMilk verkauft. Er wurde von drei Experten entwickelt, einem Professor, der Milchspezialist ist, einem Pharmazeutik-Professor und einem Tierarzt. Mit der Unterstützung der Haustier-Wissenschaftsabteilung einer lokalen Hochschule führten wir verschiedene klinische Experimente sowie Präferenztests durch, um sichere Milch für Haustiere zu entwickeln. Haustiere unterscheiden sich von Tieren in großen Landwirtschaftsbetrieben, wie etwa Kühe oder Pferde, und Haustier-Milch ist ein Produkt, das Milch mit Futtermitteln verbindet.





Die Verdauungssysteme bei Hunden und Katzen etwa produzieren ein Enzym, das die Laktose, den Zuckerbestandteil der Milch, zersetzen hilft, nicht in ausreichender Menge. Die Verabreichung von Kuhmilch könnte also bei den Tieren zu Verdauungsproblemen führen. FoodMaster Group lud Experten aus drei Bereichen ein, Veterinärmedizin, Milchverarbeitung und Pharmazie, und führte Dutzende von klinischen Tests durch, um schließlich eine neues Produkt einzuführen:





Alle Produkte unter dem Markennamen Dr. Holi PetMilk in Korea sind fettarme Milchprodukte. US-Studien zufolge sind mehr als 50 Prozent der Haustiere übergewichtig. Während normale Milch einen Fettgehalt von über 4 Prozent hat, liegt dieser bei Dr. Holi PetMilk bei 1,6 Prozent, das sind weniger als 110 Kalorien. Das Produkt hilft also, Übergewicht bei Haustieren zu behandeln. Wir produzieren acht verschiedene Produktarten, je nach Alter, Art und Präferenz der Tiere.





Die 2017 eingeführte Dr. Holi PetMilk ist die erste fettarme Milch für Haustiere in Korea. Das Unternehmen führte ausgedehnte Forschungen bei verschiedenen Problemen, darunter Übergewicht, Hautkrankheiten und Verdauungsschwierigkeiten durch, um seine Produkte zu entwickeln. Diese werden in verschiedenen Kategorien angeboten, wie etwa Baby, Erwachsene, Senior, Karamel, Vanille und Probiotika. Dank der positiven Verbraucherresonanz wurden sieben Produkte der Firma für die Auszeichnung mit dem “Seoul Awards for Outstanding Products” 2019 ausgewählt, die von der Seouler Unternehmensbehörde vergeben wird:





Wir erhielten Anfragen aus vielen Ländern, die an unseren Produkten interessiert sind. Wir haben von Anfang an den globalen Markt im Blick gehabt. Wir nahmen daher drei Jahre nacheinander an einer Haustier-Messe in China teil, dem größten Markt der Welt. Vom nächsten Jahr an wollen wir an zwei Ausstellungen jährlich teilnehmen, einer in Shanghai und einer in Peking. Es ist in der Tat nicht einfach für ein kleines Unternehmen wie das unsere so viel Energie und Geld für die Exporte aufzuwenden. Wir sind dabei, mit potenziellen Käufern in Indonesien, Vietnam, China und Hongkong, über Lieferermengen und Zeiten zu besprechen. Das ist nur der Anfang. Wir wollen im nächsten Monat ein Nahrungsergänzungsprodukt für Haustiere herausbringen. Es dauerte lange, das Produkt zu entwickeln. Für das nächste Jahr planen wir zudem, fünf innovative Haustierprodukte einzuführen, die es bisher so noch nicht gab.