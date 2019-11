BTS heimt bei den AMA drei Preise ein

© Big Hit Entertainment

Die international populären K-Pop-Stars von BTS gewannen bei den diesjährigen American Music Awards gleich drei Preise.





Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Boyband bei den AMA ausgezeichnet wurde. Dieses Jahr gewann die Band einen Preis als „Favorite Duo or Group – Pop/Rock“ sowie zwei weitere für „Tour of the Year“ und „Favorite Social Artist“.





Zur Preisverleihung konnte die Gruppe nicht erscheinen, aber sie schickten eine Videonachricht, um sich bei ihren Fans zu bedanken.