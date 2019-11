Künstler von Agentur SM veröffentlichen Lieder zum 30. Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention

Die Agentur SM Entertainment hat anlässlich des 30. Jubiläums der US-Kinderrechtskonvention Lieder von SM-Sängern veröffentlicht. Am 20. November konnte man auf dem Kanal „Station X“ das Lied „This is your day“ hören, das von acht Sängern von SM gesungen wurde.

Die Erlöse des Liedes werden UNICEF überreicht. Ein Teil des Gewinns geht allerdings noch an ein Musikbildungsprojekt, dass die SM-Agentur in Vietnam durchführt.

Das Projekt „This is your day“ begann schon vor einem Jahr. Boa, J-min, Siwon, Sunny, Taemin, Suho, Wendy und Doyoung hatten die Idee, ein Lied anlässlich dieses besonderen Jubiläums zu singen.

Das Lied „This is your day” ist eine Pop-Ballade. Durch dieses Lied wollten sie an die Kinder weltweit eine Botschaft der Hoffnung aussenden.