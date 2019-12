Seo In-guk schon zehn Jahre im Geschäft

Sänger Seo In-guk will sein zehntes Bühnenjubiläum auf eine besondere Weise feiern. Er hat ein Konzert für den 28. Dezember angekündigt. Dies ist insofern eine Besonderheit, als er sich schon ein Jahr lang den Fans nicht mehr auf einer Bühne präsentierte. Es wurde also höchste Zeit. Und weil es auch einen passenden Anlass zum Feiern gibt, bereitet er sich besonders gut auf seinen Aufritt vor. Er habe verschiedene Events eingeplant, so Seo.

Seo In-guk debütierte nach dem Sieg bei einer Casting-Show. Er war aber nicht nur als Sänger tätig, sondern da er so gut schauspielern kann, trat er in verschiedenen TV-Serien und Filmen auf.