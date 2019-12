TWICE wird nächstes Jahr Welttournee in Seoul beenden

© JYP Entertainment

Die beliebte Girlgroup TWICE wird nächstes Jahr ihre Welttournee in Seoul beenden. Ihre fast einjährige Tournee „TWICE World Tour 2019 Twicelights”” werden die Girls mit einem finalen zweitägigen Konzert am 7. März in der Olympic Gymnastics Arena abschließen. Dort startete auch die Tournee mit Stopps in 16 Städten wie Tokio, Los Angeles und Bangkok im Mai dieses Jahres.

Die Band brachte am 20. November ein neues japanisches Album mit dem Titel „&TWICE” heraus, das in der ersten Woche nach der Veröffentlichung die Oricon Charts stürmte.