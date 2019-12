CL kehrt mit erstem Soloalbum zurück

© YONHAP News

CL, ehemaliges Mitglied der aufgelösten Girlgroup 2NE1, wird ein brandneues Album herausgeben.





Das neue Album wird die erste Veröffentlichung der Sängerin nach ihrer Zeit mit YG Entertainment sein. CL veröffentlichte einen Video-Teaser für das neue Album mit dem Titel „In the Name of Love“. Das Album umfasst sechs Lieder und jeweils zwei Songs werden jede Woche ab dem 4. Dezember drei Wochen lang herausgegeben.





Die Sängerin hat noch keinen Vertrag mit einer neuen Agentur unterzeichnet und hat Berichten zufolge beschlossen, es ohne Label zu versuchen.