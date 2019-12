Deutsche Schülerin in koreanischer Schuluniform

© KBS WORLD Radio

Viele Fans der koreanischen Pop-Kultur im Ausland träumen davon, das Land Korea einmal zu besuchen. Sie möchten ein K-Pop-Konzert und jene Orte besuchen, die sie in koreanischen Fernsehserien und Filmen gesehen haben. Ein längerfristiger Aufenthalt muss vielen Korea-Fans wie ein Traum vorkommen. Denn er ermöglicht tiefere Einblicke in die koreanische Kultur und den Alltag der Koreaner. Doch nur wenige können sich diesen Traum schon als Jugendliche erfüllen.

Unser Interviewgast diese Woche ist daher ein Ausnahmefall. Claire Hay ist 15 Jahre alt und verbringt derzeit ein Auslandsjahr an der Shinhyeon Oberschule in Incheon. Als mutig würde man die deutsche Oberschülerin aus Bonn wohl bezeichnen. Im Interview mit uns erzählt sie unter anderem über ihre Vorbereitungen auf das Auslandsjahr und wie ihr Schulalltag in Koreas zweitgrößter Hafenstadt aussieht. Bleiben Sie dran!