Petite France in Gapyeong

Provinz Gyeonggi-do, Landkreis Gapyeong in der Nähe von Cheongpyeong. Vor uns liegt, malerisch von Bergen umgeben, der große Stausee Cheongpyeongho. Und gleich hinter uns schmiegt sich ein kleines Dorf an den Hügel. Ein Dorf, das irgendwie gar nicht koreanisch aussieht. Kleine, mittelalterlich anmutende Steinhäuser mit schrägen Ziegeldächern, hölzernen Fensterlädchen und schmiedeeisern verzierten Blumenkästchen. Wir lesen das Schild: „Petite France“. Klein Frankreich? Ein kleines Dorf in französischem Stil, als Touristenattraktion eröffnet im Jahre 2008 und bei Koreanern ein beliebtes Ausflugsziel, besonders in der Vorweihnachtszeit.





