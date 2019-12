Son Heung-min begeistert Tottenham-Fans mit Traumtor

© YONHAP News

Nach einem Traumtor gegen den FC Burnley wurde Tottenham-Stürmer Son Heung-min zum herausragendsten Spieler des Matches gewählt. Bei der über den Twitter-Account von Tottenham Hotspur durchgeführten Wahl des „Man of the Match“ erhielt Son Heung-min 71 Prozent der Stimmen.





Son hatte am 16. Spieltag der Premier League zum zwischenzeitlichen 3:0 getroffen und sein zehntes Saisontor für die „Spurs“ erzielt. Der 27-Jährige traf nach einem Sololauf über rund 70 Meter, nachdem er an sechs Burnley-Spielern vorbei in Richtung gegnerisches Tor gesprintet war. Im Netz wurde das Tor von den Fans als „Tor des Jahres“ gefeiert.





Viele Tottenham-Anhänger verglichen Songs Treffer mit dem Tor von Diego Maradonna, das dieser bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko nach einem Sololauf über 60 Meter erzielt hatte. Ein Fan verglich den Treffer mit George Weahs Traumtor für den FC Mailand aus dem Jahr 1996. Der englische Ex-Nationalspieler Gary Lineker twitterte, Son habe gerade eines der besten Tore erzielt, die es geben kann. Für ihn eindeutig das Tor des Jahres.





Die BBC wählte Sons „Supertor“ unter die elf besten Tore des 16. Spieltags. Der Südkoreaner wurde auf dem linken Flügel gemeinsam mit unter anderem George Baldock von Sheffield United und James Maddison von Leicester City gelistet. Der ehemalige Fußballprofi und BBC-Kommentator Garth Crooks zählte Son Heung-mins Treffer zu den Favoriten für das beste Tor des Jahres.