Snowboarder Lee Sang-ho belegt Platz neun bei Weltcup in Bannoye

© YONHAP News

Snowboarder Lee Sang-ho hat den Snowboard-Weltcup im russischen Bannoye im Parallel-Riesenslalom auf dem neunten Platz beendet. Die Vorrunde hatte der Südkoreaner mit 1:12,74 Minuten als bester von 55 Teilnehmern geschafft. Im Achtelfinale, das im Turniermodus ausgetragen wird, blieb er um 0,14 Sekunden hinter Karl Benjamin aus Österreich zurück und verpasste den Vorstoß ins Viertelfinale.





Lee Sang-ho gewann bei den Winterspielen in Pyeongchang die Silbemedaille im Parallel-Riesenslalom und damit die erste olympische Medaille eines südkoreanischen Athleten in den Ski-Disziplinen. Davor hatte er als erster Südkoreaner beim Weltcup im März 2017 in der Türkei einen Podestplatz erreicht. Im November gewann der Brettsportler den Asienpokal.