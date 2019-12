In China floriert der Heiratsmarkt

© Weibo

Im Jingshan-Park unmittelbar nördlich von Pekings verbotener Stadt in China spielen sich merkwürdige Szenen ab. Im nördlichen Teil der öffentlichen Parkanlage säumen Hunderte von Menschen die Wege und schauen auf den Boden. Aufmerksam lesen sie die Zettel, die auf dem Boden angebracht sind. Es sind Steckbriefe von Eltern mit Angaben zu Alter, Körpergröße, Beruf, Einkommen und Kontaktadresse des Sohnes oder der Tochter.





In den öffentlichen Parkanlagen Chinas finden jedes Wochenende derartige Heiratsmärkte statt, die man auf Chinesisch Xiangqin jiao, übersetzt Heiratsvermittlungsecken, nennt. Chinesische Mütter und Väter hoffen, auf diese Weise ihren heiratsunwilligen Nachwuchs verkuppeln zu können.





Xiangqin jiao, der chinesische Heiratsmarkt im 21. Jahrhundert floriert. Es gibt zwei wesentliche Gründe dafür, dass diese Art der Verkuppelung im modernen China überdauert hat. Einerseits geht die Heiratsrate in China drastisch zurück. Statistiken des chinesischen Ministeriums für zivile Angelegenheiten für das Jahr 2018 zufolge fällt die Vermählungsrate in China von 0,96 Prozent im Jahr 2014 auf 0,83 Prozent im Jahr 2016. Im vergangenen Jahr betrug sie 0,73 Prozent. Zweitens ist in China die Einstellung, dass die Partnervermittlung der beste Weg sei, einen Partner zu finden, tief verwurzelt. Anstelle der Kinder, die wegen Ausbildung und Beruf wenig Zeit haben, einen Partner zu suchen, werden die Eltern aktiv.





Vor dem wirtschaftlichen Reform- und Öffnungskurs 1978 spielte in China die politische Gesinnung des oder der Zukünftigen eine wichtige Rolle. Seit Ende der 1970er Jahre zählen vor allem Beruf und Einkommen. Heute legen junge Chinesen Wert auf Gefühle und dass man sich mit dem Partner versteht. Auf dem Heiratsmarkt gelten unter den Eltern jedoch handfeste Werte wie Wohnsitz in Peking, ein eigenes Auto und eine Eigentumswohnung als Schlüsselkriterium. Finden Mütter ein Angebot vielversprechend, tauschen sie Telefonnummern aus und hoffen, dass aus der Kontaktaufnahme ein Blind Date zwischen Sohn und Tochter resultiert und später vielleicht sogar geheiratet wird.