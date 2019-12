Hyun Bin kehrt mit neuer Fernsehserie zurück

© YONHAP News

Hyun Bin wird mit der heiß erwarteten Fernsehserie „Crash Landing on You“ zum kleinen Bildschirm zurückkehren.





Der Schauspieler drückte seine Zuneigung für die neue Rolle aus und sagte, er freue sich darauf, in einer weniger ernsten Serie mitzuspielen. Er wird in der neuen romantischen Komödie Lee Jung-hyeok, einen strikten und schweigsamen nordkoreanischen Soldaten, darstellen, aber den Worten des Schauspielers zufolge sei seine neue Rolle fröhlicher als die in seinen vorherigen Filmen.





Seine Partnerin in der neuen Serie ist die Romanzenkönigin Son Ye-jin.