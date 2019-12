Agentur von TWICE droht mit gerichtlichen Schritten nach Verletzung eines Gruppenmitglieds durch Fans

© YONHAP News

Die Agentur der Girlband TWICE warnte, dass sie gerichtlich gegen aggressive Fans vorgehen werde. Diese Bekanntgabe kam, nachdem ein Bandmitglied von Fans verletzt wurde.





Jihyo von TWICE stürzte und wurde durch das ungeordnete und übermäßige Fotoschießen von Fans auf einem Flughafen in Seoul verletzt. Sie erlitt durch den Vorfall eine Verletzung am Bein.





Ihre Agentur, JYP Entertainment, nahm den Unfall ernst und verkündete, dass man in ähnlichen Fällen rechtliche Schritte einleiten werde.