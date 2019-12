Meistersänger und ihre Romanzen

Meistersänger Song Heung-rok송흥록, der Vater vom Dongpyeonje동편제 Pansori in den frühen 1800er Jahren, war so talentiert, dass ihm das den Beinamen „König der Lieder“ eingebracht hat. Einmal führte er in Daegu das Pansori Chunhyangjeon춘향전 auf, als eine Gisaeng namens Maengryeol맹렬 seinen Gesang kritisierte. Song war natürlich gekränkt, schließlich war er bis dahin nur mit Lob überschüttet worden. Er fragte sie, was ihr an seinem Gesang nicht gefallen habe. Die wenig beeindruckte Unterhaltungskünstlerin antwortete, dass seine Darbietung von Gwigokseong귀곡성, eine von der eingesperrten Chunhyang gesungenen Arie, nicht ganz die Qualen der Figur herüberbringe. Song muss sich in seinem Stolz verletzt gefühlt haben, denn er hatte alles gegeben, um die Arie einzustudieren. Einer Legende zufolge soll er schließlich die Arie Gwigokseong mit der Hilfe von Geistern gemeistert haben. Später sang Song noch einmal die Arie vor Maengryeol, gewann ihre Zustimmung und ihre Liebe. Doch damals war es für Künstler nicht einfach, sich an einem Ort niederzulassen, und Maengryeol konnte sich mit dem Wanderleben ihres Geliebten nicht abfinden. Das Paar streitete sich eines Tages so heftig, dass die Gisaeng ihn verließ. Song bereute sein Verhalten und trauerte der Beziehung nach. Seine Sehnsucht nach ihr drückte er im Pansori aus. Als Maengryeol seinen vom Wind weitergetragenen schwermütigen Gesang hörte, war sie davon so tief berührt, dass sie zu ihm zurückkehrte.





Maengryeol bedeutete Song Heung-rok mehr als seine Frau, denn sie wusste über Musik gut genug Bescheid, dass sie auf seine gesanglichen Mängel hinweisen konnte. Ein Künstler muss immense Anstrengungen unternehmen, um ein gewisses Niveau an künstlerischem Können zu erreichen, demnach ist es nicht einfach, dahin zu kommen. Eine andere Anekdote handelt von dem Meistersänger Im Bang-ul임방울, der während der japanischen Kolonialzeit mit „Ssukdaemeori“, einer Arie aus dem Pansori Chunhyangjeon, Berühmtheit erlangte. Er verliebte sich in eine Gisaeng namens Sanhoju산호주, doch sein Gesang verschlechterte sich, je länger ihre Liebesbeziehung andauerte. Die Erkenntnis, dass er vor einer Karrierekrise stand, veranlasste ihn dazu, seine Geliebte zu verlassen und sich in einer Höhle zu verschanzen, um seinen Gesang zu verbessern. Die tief verletzte Sanhoju fragte herum, um seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Als sie vor seiner Höhle auftauchte, weigerte er sich jedoch, sie zu sehen. Kurz darauf wurde sie schwer krank. Als Im Bang-ul davon hörte, kehrte er eiligst an ihre Seite zurück, doch es war zu spät. Als der Meistersänger ihren kalten Körper in seinen Armen hielt, sang er das herzzereißende Lied „Erinnerungen“.





In der nächsten Geschichte geht es um die Meistersängerin Park Rok-ju박록주 und den Schriftsteller Kim Yu-jeong김유정, berühmt für seine Werke „Frühling, Frühling“ und „Kamelien“. Kim war ein krankes Kind und verlor im frühen Alter seine Eltern, was einen ängstlichen und stillen Jungen zurückließ. Als 22-jähriger Student traf er die um 3 oder 4 Jahre ältere Park Rok-ju, in die er sich verliebte. Er war zu schüchtern, um sie direkt anzusprechen, weshalb er ihr in einem Brief schrieb: „Ich habe in einem Theater Ihre Vorstellung gesehen. Ich war glücklich über den Applaus von jedermann. Ich liebe Sie.“ Park war zu jener Zeit eine angesagte Pansori-Sängerin. Den Brief hat sie sicher zunächst als Scherz abgetan. Doch weitere Briefe kamen und sie beschloss, ihn in seine Schranken zurückzuweisen. Ihre direkte Ablehnung schüchterte ihn nicht ein, am Ende brach er aber das Studium ab und kehrte in sein Heimatort zurück, um Romane zu schreiben. Diese Lebensentscheidung begründete schließlich seinen schriftstellerischen Ruhm. Was wäre wohl passiert, wenn Park die Liebe des jungen Mannes akzeptiert hätte? Wäre Kim Yu-jeong dennoch ein beliebter Schriftsteller geworden? Wer weiß die Antworten schon, vielleicht hätte Kim aber ein glücklicheres Leben geführt.





