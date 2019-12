Gründer der Unternehmensgruppe Daewoo gestorben

ⓒYONHAP News

Kim Woo-choong, Gründer und früherer Vorsitzender der Unternehmensgruppe Daewoo, ist am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben. Er starb in Anwesenheit seiner Angehörigen im Krankenhaus der Aju-Universität in Suwon.





Kim Woo-choong wurde 1936 in Daegu geboren. Nach dem Studium arbeitete er zunächst in einer Textilfirma. 1967, im Alter von 30 Jahren, gründete er mit einem Grundkapital von fünf Millionen Won und fünf Mitarbeitern Daewoo International.





Sein Aufstieg vollzog sich im Gleichschritt mit dem rasanten Wachstum der koreanischen Wirtschaft. Daewoo International exportierte im ersten Jahr Stoffe und Produkte nach Singapur und feierte einen Absatzerfolg in Höhe von 580.000 Dollar. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem allgemeinen Handelshaus und exportierte nach Indonesien und in die USA.

Der Konzern weitete seine Tätigkeitsbereiche auf Bauwesen, Elektronik, Automobile und Schiffbau aus und stieg zum zweitgrößten Mischkonzern des Landes auf. 1981 übernahm Kim Woo-choong die Position des Präsidenten der Daewoo-Group. Es gilt als sein besonderes Verdienst, dass er in den 1990er Jahren Auslandsmärkte für koreanische Exporte erschloss. 1998 exportierte der Konzern Exportgüter im Wert von 18,6 Milliarden Dollar. Dies waren 14 Prozent des gesamten Exportvolumens Südkoreas.





Die Währungskrise brachte das Konglomerat in große Schwierigkeiten. Daewoo hatte Bürgschaften erteilt, die weit über die Höhe des Eigenkapitals hinausgingen. In der Währungskrise platzten diese Luftfinanzierungen der Reihe nach und Kim schlitterte in einen Bilanzfälschungsskandal von bis dahin ungekannten Ausmaßes. 1999 wurde die Unternehmensgruppe von der Regierung aufgelöst.