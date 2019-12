USA wollen vier Militärbasen sofort zurückgeben

ⓒYONHAP News

Südkorea hat sich mit den USA auf die sofortige Rückgabe von vier Militärbasen geeinigt, deren Rückgabe sich verzögert hatte.





Diese Einigung trafen beide Seiten bei einer Sitzung des gemeinsamen Ausschusses des Abkommens über den Status der US-Truppen in Korea (SOFA) am Mittwoch.





Bei den Stützpunkten handelt es sich um das Camp Eagle und Camp Long in Wonju, Camp Market in Bupyeong sowie Camp Hovey in Dongducheon, die zwischen 2009 und 2011 geschlossen wurden. Gemäß den Bestimmungen des SOFA-Abkommens wurde in den Jahren 2010 und 2011 ein Verfahren für die Rückgabe der Grundstücke eingeleitet. Wegen Differenzen über die Haftung für Umweltschäden und die Richtlinien für die Reinigung kontaminierten Bodens verzögerte sich die Übergabe jedoch.





Da im Laufe der Zeit mehr Wohnungen in der Nähe von US-Militärbasen gebaut wurden, beeinträchtigen die militärischen Einrichtungen die Lebensqualität der Bewohner. Auch können sich Bodenkontamination und andere Umweltschäden in den Wohngebieten bemerkbar machen.





Die Regierung hat daher beschlossen, die Umweltsanierungskosten für die vier Militärbasen, vorerst zu übernehmen, da diesbezüglich noch keine Einigung mit den USA erzielt werden konnte. Die Kosten betragen schätzungsweise 110 Milliarden Won (92,5 Millionen Dollar).





Von 80 US-Militärbasen wurden somit von 58 die ehemals benutzten Grundstücke an Südkorea zurückgegeben. Es handelt sich um Stützpunkte, die nach den Umzugsplänen der US-Truppen nach Pyeongtaek verlegt wurden oder demnächst verlegt werden sollen.





Südkorea und die USA kamen zudem überein, das Rückgabeverfahren für die Grundstücke der US-Basis in Yongsan einzuleiten.