Nationalversammlung verabschiedet nächstjährigen Haushalt

Die Nationalversammlung hat am Dienstag den Haushalt für kommendes Jahr verabschiedet.





Die regierende Minjoo Partei Koreas, drei kleine Oppositionsparteien und eine Koalition von parteilosen Abgeordneten verabschiedeten den von ihnen revidierten Entwurf in Höhe von 512,3 Billionen Won oder 430 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Entwurf der Regierung fiel das Budget um etwa 1,2 Billionen Won geringer aus.





Parlamentssprecher Moon Hee-sang hatte den Haushalt gegen den Widerstand der Freiheitspartei Koreas zur Abstimmung gebracht. Die Abgeordneten der führenden Oppositionspartei waren der Abstimmung ferngeblieben. Von den 162 anwesenden Abgeordneten stimmten 156 dafür. Es gab drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen.





Der Regierung stehen im kommenden Jahr 9,1 Prozent mehr an Finanzmitteln zur Verfügung. Das Gesundheitsministerium kann 82,5 Billionen Won und damit 14 Prozent mehr als in diesem Jahr ausgeben. Senioren, die zu den unteren 40 Prozent der Einkommensbezieher zählen, erhalten eine Altersgrundrente in Höhe von 300.000 Won. Der Kreis der Rentenbezieher wird damit ausgeweitet.

Für die Infrastruktur wurden 18 Prozent mehr eingeplant. Hierfür sind für nächstes Jahr 23 Billionen Won vorgesehen. Daraus ist zu schließen, dass die Regierung mit Bauprojekten die Konjunktur beleben will.





Das Verteidigungs-Budget wurde um 7,4 Prozent aufgestockt und beträgt erstmals über 50 Billionen Won (42 Milliarden Dollar).

Die Regierung will mindestens 70 Prozent des Budgets in der ersten Jahreshälfte einsetzen und mit den Ausgaben die Konjunktur anschieben.





Die Regierungspartei will auch die in ein Fast-Track-Verfahren eingebrachten Gesetze, darunter das Wahlreformgesetz und Gesetz zur Reform der Staatsanwaltschaft, zur Abstimmung zu bringen. Die Freiheitspartei Koreas will dies jedoch mit allen Mitteln verhindern.

Nach der Verabschiedung des Haushaltsplans hatten deren Abgeordnete einen Sitzstreik begonnen.