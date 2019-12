Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News / Big Hit Entertainment

Das Interesse der Netzbürger zog in den letzten Tagen das Untersuchungsergebnis auf sich, dass neun von zehn Südkoreanern die Konflikte zwischen dem progressiven und konservativen Lager für ernsthaft halten. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus gab am Montag dieser Woche das Ergebnis der Untersuchung über Bewusstsein und Wertvorstellungen der Koreaner 2019 mit diesem Inhalt bekannt. Die Umfrage wurde im vergangenen August und September bei 5.100 Erwachsenen durchgeführt. Danach beträgt der Anteil der Befragten, die der Meinung sind, dass die Konflikte zwischen den Progressiven und Konservativen ein ernsthaftes Niveau erreicht haben, 91,8%. Dieser Wert ist gegenüber der vergangenen Untersuchung im Jahr 2016 um 14,5 Prozentpunkte gestiegen. 54,9% halten auch die Konflikte zwischen den Geschlechtern für ernsthaft. Auch dieser Anteil ist im Vergleich zur vorherigen Untersuchung stark gestiegen. 2016 lag er bei 43,1%. Die immer größer werdende Kluft zwischen Reich und Arm finden 63% ernsthaft und 27,6% sehr ernsthaft. Auf die Frage, was das gegenwärtig ernsthafteste Problem Südkoreas ist, nannten 31,3% die Arbeitsplatznot. Danach folgten mit 22,9% niedrige Geburtenziffer und Alterung der Gesellschaft und mit 20,2% Kluft zwischen Reich und Arm. Den Befragten wurde auch die Frage gestellt, wie glücklich sie sind. 63,6% antworteten, dass sie glücklich sind. 83,9% der Befragten sind stolz darauf, Koreaner zu sein. 81,9% antworteten, dass Südkorea ein lebenswertes Land ist. 92,8% sind der Meinung, dass die koreanische Popkultur herausragend ist. Auf diese Meinung scheinen die internationalen Erfolge von BTS und dem koreanischen Film ´Parasite´ Einfluss ausgeübt zu haben.





Wenn sich ein Jahr seinem Ende zuneigt, wird in vielen Bereichen eine Jahresbilanz gezogen. Dies geschah auch beim Mikroblogging-Dienst Twitter. Zu Ende des Jahres 2019 wurde untersucht, welche Schlüsselwörter vom 1. Januar bis 15. November 2019 in Südkorea auf Twitter am meisten Erwähnung fanden. Twitter hat die in diesem Jahr von den Nutzern der ganzen Welt geschaffenen Tweets und Accounts analysiert und das Ergebnis am Dienstag dieser Woche mit dem Hashtag #ThisHappened2019 veröffentlicht. Das Schlüsselwort, das im Bereich Gesellschaft am häufigsten erwähnt wurde, war Reform der Staatsanwaltschaft, die seit vielen Monaten ein wichtiges Gesprächsthema in der südkoreanischen Gesellschaft darstellt. An zweiter Stelle stand Boykott japanischer Produkte, der als Reaktion auf Japans Exportrestriktionen gestartet wurde. Das betreffende Schlagwort fand während des genannten Zeitraums insgesamt 1,3 Millionen Mal Erwähnung. Zu den Top Ten gehörten dann der Reihe nach noch die Schlagwörter Freiheitspartei Koreas, Feinstaub, Fast Track, Gipfelgespräch, Mindestlohn, Kerzendemonstrationen, die Romanschriftstellerin Kim Ji-young und Feminismus. Die Persönlichkeit, die im Bereich Politik am häufigsten erwähnt worden ist, ist der frühere Justizminister Cho Kuk. Präsident Moon Jae-in, der im vergangenen Jahr der auf Twitter am häufigsten erwähnte Politiker war, hat dieses Jahr Rang 2 belegt. Danach folgten der Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl, der Chef der Freiheitspartei Koreas Hwang Kyo-ahn und Rhyu Si-min, ehemaliger Gesundheitsminister in der Regierung von Präsident Roh Moo-hyun und nun Leiter der Roh Moo-hyun-Stiftung. Rhyu ist auch als Autor von mehreren humanwissenschaftlichen Bestsellern und für seine Youtube-Sendung mit mehr als eine Million Abonnenten bekannt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nahm in der betreffenden Kategorie den achten Platz und der südkoreanische Ministerpräsident Lee Nak-yeon den zenten Platz ein. Im Bereich Musik ist der Twitter-Account von BTS drei Jahre in Folge der weltweit am häufigsten erwähnte Account geworden. Dies hat damit zu tun, dass die koreanische Boyband über Twitter Contents wie ihre Songs und Tänze sowie ihre Alltagserlebnisse mit den Fans in der ganzen Welt teilt. BTS hat rund 23 Millionen Follower. Der auf K-Pop bezogene Account, der von den Twitter-Nutzern der Welt am zweithäufigsten erwähnt wurde, ist das Konto der Boyband EXO. Danach folgten die Boyband GOT7, die Band Monsta X und dann die Girlgroup Blackpink.