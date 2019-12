Handball-WM der Frauen: Ryu Eun-hee ist zweitbeste Werferin

© IHF

Die südkoreanische Handballspielerin Ryu Eun-hee war bei der Handball-WM zweitbeste Werferin. Bei dem am gestrigen Sonntag in der japanischen Stadt Kumamoto zu Ende gegangenen Turnier erzielte die 29-jährige Linkshänderin insgesamt 69 Treffer.





Ryu Eun-hee hatte lange an der Spitze gelegen. Erst in der zweiten Hälfte des Finalspiels wurde die Südkoreanerin von Lois Abbingh von der Spitze verdrängt. Die Niederländerin erzielte im Finale gegen Spanien sieben Tore und kam auf insgesamt 71 Treffer in zehn Spielen. Ihre Mannschaft holte erstmals den WM-Titel.





Ryu war aber effizienter, da sie ihre 69 Turniertore in nur acht Partien erzielte, während Abbingh, einschließlich des Finals, in zehn Spielen punkten konnte. Die Koreanerin erzielte außerdem mehr Treffer aus dem Spiel heraus. Sie hatte lediglich fünf Siebenmeter bekommen, während die Niederländerin 29 Mal vom Punkt treffen konnte.





Nach dem Abschluss der Frauen-Handball-WM sind sechs der 12 Mannschaften für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio qualifiziert. Dies sind Südkorea, Japan, die Niederlande, Frankreich, Brasilien und Angola.