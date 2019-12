Fußball-Ostasienmeisterschaft: Südkoreanerinnen gewinnen gegen Taiwan 3:0

© YONHAP News

Die südkoreanischen Fußballerinnen haben bei der Ostasienmeisterschaft in Busan in der zweiten Runde gegen Taiwan gewonnen.





Die Mannschaft unter Trainer Colin Bell setzte sich in dem Spiel im Asia-Main-Stadion in Busan mit 3:0 durch. Kang Chae-rim traf doppelt. Für die 21-Jährige war es ihr erstes Tor in einem Länderspiel. Teamkollegin Chung Seol-bin machte zwei Minuten vor dem Abpfiff mit einem zusätzlichen Treffer den Sieg pefekt.





Im ersten Endrundenspiel gegen China hatten die Südkoreanerinnen ein Unentschieden verbucht. Mit einem Unentschieden und einem Sieg kamen sie auf Platz zwei hinter Japan, das alle Spiele gewonnen hatte. Morgen am Dienstag kämpfen Südkorea und Japan in der letzten Runde um den Titel. Sollte die südkoreanische Mannschaft Japan besiegen, wäre es der erste Sieg bei den Ostasienmeisterschaften seit 14 Jahren.