Snowboarder Lee Sang-ho belegt zweiten Platz bei Weltcup in Cortina d‘Ampezzo

Lee Sang-ho hat sich beim Weltcup in Cortina d’Ampezzo, Italien einen Podestplatz gesichert. Der Südkoreaner belegte bei dem Wettbewerb im Riesen-Slalom den zweiten Platz.





Der 24-Jährige gewann damit seine dritte Weltcup-Medaille. Im März 2017 gewann er in der Türkei Silber, im Februar sicherte er sich beim Weltcup in Pyeongchang den dritten Platz. Lee Sang-ho gewann bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Silbermedaille im Riesenslalom. Er ist der erste Südkoreaner, der eine Olympische Medaille in einer Ski-Disziplin gewinnen konnte. Bei einem Weltcup-Wettbewerb stieg er als erster Südkoreaner aufs Podest.





Beim Weltcup in Cortina d‘Ampezzo hatte Lee die Vorrunde als Fünfter absolviert. Im Achtelfinale setzte er sich gegen den Favoriten Gabriel Messner durch. Dann schaltete er den Vorrunden-Vierten Radoslaw Jankow aus Bulgarien aus. Im Halbfinale war Lee Sang-ho 1,31 Sekunden schneller als der Österreicher Lukas Mathies.





Finalgegner war der Vorrunden-Zweite und fünffache Olympia-Teilnehmer Roland Fischnaller aus Italien. Beim Weltcup in Pyeongchang hatte Lee gegenüber Fischnaller im Achtelfinale mit 0,53 Sekunden Vorsprung knapp die Oberhand behalten. Diesmal war der Italiener um 0,86 Sekunden schneller. In der Weltcup-Rangliste im Snowboard rangiert Lee Sang-ho aktuell auf Platz zwei.